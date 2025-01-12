Kırklareli'nde "Kadınlar Kıraathanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Tiyatro Topluluğunca hazırlanan oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Uzay Alp Aktaş yönetmenliğinde sahnelenen oyun, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

- Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitimlerin 21-24 Ocak tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Akalar, Cumhuriyet, Demirtaş ve Yayla mahallelerine 15 Ocak Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.