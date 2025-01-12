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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Kadınlar Kıraathanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde "Kadınlar Kıraathanesi" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kırklareli Tiyatro Topluluğunca hazırlanan oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Uzay Alp Aktaş yönetmenliğinde sahnelenen oyun, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        - Gebe okulu kayıtları başladı

        Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

        Eğitimlerin 21-24 Ocak tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Akalar, Cumhuriyet, Demirtaş ve Yayla mahallelerine 15 Ocak Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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