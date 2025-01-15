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        Kırklareli'nde sağlık ekipleri karlı yolları paletli ambulanslarla aşıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde görev yapan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki hastalara paletli ambulanslarla ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:05
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        Kırklareli'nde sağlık ekipleri karlı yolları paletli ambulanslarla aşıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde görev yapan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki hastalara paletli ambulanslarla ulaşıyor.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği Yıldız Dağları eteklerindeki kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı hem yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Köy yollarının zaman zaman kapanması nedeniyle hastalara ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, bölgede paletli ambulanslarla görev yapıyor.

        Demirköy ilçesindeki sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

        Kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen köylere ulaşan ekipler, hastalara ilk müdahaleyi yapıp tedavilerini sağlıyor.

        Demirköy Devlet Hastanesinde görevli paramedik Fatih Güler ve Leyla Küme ile şoför Melih Büyükdemir, zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden şifa dağıtmak için çaba gösteriyor.

        Ekip, olumsuz hava koşullarının sağlık hizmetlerini aksatmaması için ücra köylerde yaşayan vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlıyor.

        - "Yaşlılarımız bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar"

        7 yıldır paramedik olarak görev yapan Leyla Küme, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında hastaneye gelemeyen hastalara paletli ambulansla ulaştıklarını söyledi.

        İlçede kış şartlarının çetin geçtiğini belirten Küme, "Kış şartları ne kadar zor ve çetin geçse de paletli ambulansımız ile hastalara ulaşıyoruz. Hastaneye gelemeyen veya yaşlı hastalara ulaştığımızda mutlu oluyorlar, onların yaralarını sarabilmek bizi mutlu ediyor. Biz bunun için buradayız." dedi.

        Küme, kar kış, yağmur çamur demeden hastalara hizmet ettiklerini anlatarak, "7/24 hizmet veren paletli ambulansımızla kış mevsimi hastaneye gelemeyen hastalara zorlu koşullarda da olsa müdahaleye geliyoruz." diye konuştu.

        Paramedik Fatih Güler de görev yaptığı ilçede kış koşullarının zor olduğunu bu nedenle de vakalara paletli ambulansla ulaştıklarını ifade etti.

        Hastalara ulaştıklarında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını aktaran Güler, hastaların ve yakınlarının da kendilerini gördüklerinde gözlerindeki ışıltıyı gözlemleyebildiğini dile getirdi.

        - "Allah onlardan razı olsun"

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki hayvan çiftliğinde rahatsızlanan ve sağlık ekiplerinden yardım isteyen 67 yaşındaki İrfan Büyükdemir de "Allah onlardan razı olsun. Paletli ambulansla tüm zorlu koşullara rağmen buraya kadar geldiler. Onları gördüğümde mutlu oldum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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