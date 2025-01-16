Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk'u makamında kabul etti.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk'u makamında kabul etti.
Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Porsuk'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.
- Meslek edindirme kursları devam ediyor
Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.
Dikiş kursuna katılan Burçin Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek edinme amacıyla kursa katıldığını belirtti.
Kuaförlük kursuna katılan Ezgi Ganiz ise meslek sahibi olmak için bu tür kursların önemli olduğunu söyledi.
Ganiz, kendi işini kurmak istediğini dile getirdi.
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