Kuaförlük kursuna katılan Ezgi Ganiz ise meslek sahibi olmak için bu tür kursların önemli olduğunu söyledi.

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