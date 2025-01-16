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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk'u makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk'u makamında kabul etti.

        Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Porsuk'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Yüce, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.

        - Meslek edindirme kursları devam ediyor

        Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezince (SODAM) açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.

        Dikiş kursuna katılan Burçin Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek edinme amacıyla kursa katıldığını belirtti.

        Kuaförlük kursuna katılan Ezgi Ganiz ise meslek sahibi olmak için bu tür kursların önemli olduğunu söyledi.

        Ganiz, kendi işini kurmak istediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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