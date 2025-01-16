Kırklareli'nde firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ö'nün ilçede saklandığı bilgisine ulaştı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hükümlünün bulunduğu eve operasyon düzenlendi.
Ekipler, hükümlüyü saklandığını bazanın altında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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