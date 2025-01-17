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        Kırklareli'nde "Kış Tedbirleri" Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:32
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        Kırklareli'nde "Kış Tedbirleri" Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bölgede etkili olan kar yağışı değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, trafik ve meteorolojik verilerde görüşüldü.

        Kış şartlarında tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, yoğun kar yağışında mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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