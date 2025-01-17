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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:45
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        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında Atatürk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 441 projen 271'inin tamamlandığını belirtti.

        Diğer projelerin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 40 milyar 266 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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