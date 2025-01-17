Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası eğitimi verildi.
Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü binasından düzenlenen eğitimde Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler tarafından sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası hakkında bilgi verildi.
Ardından Heimlich manevrası uygulamalı olarak gösterildi.
- Hayvan işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde hayvan işletmeleri denetledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hayvan sayısı, aşılama takvimi ve hijyen koşullarını kontrol etti.
Ardından işletme yetkililerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET) hakkında bilgi verildi.
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