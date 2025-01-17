İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hayvan sayısı, aşılama takvimi ve hijyen koşullarını kontrol etti.

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