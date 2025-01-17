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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü binasından düzenlenen eğitimde Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler tarafından sağlık çalışanlarına Heimlich manevrası hakkında bilgi verildi.

        Ardından Heimlich manevrası uygulamalı olarak gösterildi.

        - Hayvan işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde hayvan işletmeleri denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hayvan sayısı, aşılama takvimi ve hijyen koşullarını kontrol etti.

        Ardından işletme yetkililerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET) hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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