Kırklareli'nde GAMER Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında GAMER Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
GAMER'in, bilginin tek merkezde toplanmasını sağlayarak kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiğini belirten Turan, olaylara en hızlı şekilde müdahale edildiğini ifade etti.
Turan, GAMER'in, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşların temel haklarını korumak, acil durumlara karşı etkili çözümler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner ile kurum müdürleri katıldı.
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