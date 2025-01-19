Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Belediyelerin çalışmalarını önemsediğini ifade eden Turan, yorulmadan, aşkla, şevkle hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti.

Vali Turan, Alpullu, Büyükmandıra, Karahalil belediyelerini ziyaret etti. Belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

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