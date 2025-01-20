Kırklareli'nde Yıldız Dağları'ndaki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karlı yolları aşıp ormanlık alana ulaşan ekipler Mahyatepe Mevkisinde yaban hayvanları için ormanlık alana saman, et ve et ürünleri bıraktı.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri, geçen hafta Yıldız Dağları'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

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