Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya Anadolu Ajansının
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya Anadolu Ajansının
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