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        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:03
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        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi
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        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda geçen yıl yapılan çalışmalar ile bu yıl yapılması planlanan projeler görüşüldü.

        Ardından Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Vali Turan'a brifing sundu.

        Turan, Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini söyledi.

        Bu nedenle eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüğünü ifade eden Turan"Bizler de bu anlayışla çocuklarımızı ve gençlerimizi donanımlı, çağın gerekliliklerine uygun

        bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi öne çıkaran, bilim,

        teknoloji ve inovasyona dayalı bir eğitim anlayışıyla ilimizi eğitimde öncü şehir haline

        getireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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