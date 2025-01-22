Kırklareli Valisi Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de yer aldı.

Kitap okumanın önemine değinen Turan, her bireyin günde en az 30 sayfa kitap okumasını önerdi.

Kütüphanenin çok yönlü kullanıma uygun, yeni ve modern olduğunu belirten Turan, tüm vatandaşları kütüphane hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

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