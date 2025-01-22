Kırklareli Valisi Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu.
Vali Turan, kütüphane binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kütüphanenin çok yönlü kullanıma uygun, yeni ve modern olduğunu belirten Turan, tüm vatandaşları kütüphane hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.
Kitap okumanın önemine değinen Turan, her bireyin günde en az 30 sayfa kitap okumasını önerdi.
Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de yer aldı.
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