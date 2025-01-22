Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada 101 personel görev aldı.
1359 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, 82 metruk bina, 53 park, bahçe de kontrol edildi.
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