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        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı

        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:14
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        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
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        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada 101 personel görev aldı.

        1359 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Uygulamada, 82 metruk bina, 53 park, bahçe de kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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