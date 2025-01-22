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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu

        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:09
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        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
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        Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Edirne ve İstanbul karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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