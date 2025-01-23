Kırklareli'nde yaşama yol veren "Fermuar sistemi" tanıtıldı

Ambulansa yol vermenin önemine değinen Orhan, bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan sağlık personeline çalışmalarında başarı diledi.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Devlet Hastanesinde düzenlenen programda insan hayatının çok önemli olduğunu vurguladı.

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