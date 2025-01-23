Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Turan, Köse ile bir süre sohbet etti.

Mehmetçiğin gece gündüz demeden görevinin başında olduğunu ifade eden Köse, tüm kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarı diledi.

Vali Turan, ardından Pınar ve Karacaibrahim mahallelerinde bulunan aile sağlığı merkezlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.