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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:49
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        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.

        Şeref defterini imzalayan Turan, Köse ile bir süre sohbet etti.

        Mehmetçiğin gece gündüz demeden görevinin başında olduğunu ifade eden Köse, tüm kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarı diledi.

        Vali Turan, ardından Pınar ve Karacaibrahim mahallelerinde bulunan aile sağlığı merkezlerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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