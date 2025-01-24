Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, Başakşehir Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Polat, Kasımpaşa Dostluk Grubu Başkanı İsmail Engin, İstanbul Esenyurt Belma Barut İlkokulu Müdürü Muhammet Aka, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay'ı makamında kabul etti.
Zİyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, devletin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.
Kent için yorulmadan, usanmadan çalışacaklarını ifade eden Turan, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak istediklerini kaydetti.
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