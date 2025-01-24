Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Kent için yorulmadan, usanmadan çalışacaklarını ifade eden Turan, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak istediklerini kaydetti.

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