Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş'ı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Göktaş'a iki öğrenci tarafından çiçek takdim edildi. Ardından valilik anı defterini imzalayan Göktaş, Vali Turan'dan brifing aldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Göktaş, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı, partililerle sohbet etti.

Kırklareli Belediyesine de ziyaret gerçekleştiren Göktaş, Belediye Başkanı Bulut'a çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Göktaş daha sonra 55 yıllık evli Ali (82), Saadet Özkut (81) çiftini evinde ziyaret etti.

2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, "Aile yılında kuşaklar arası iletişimi, büyüklerimiz, torunlarımızla, birlik ve beraberliğimizi, bir yastıkta kocamanın ne olduğunu anlatmak ve biraz farkındalık yaratmak istedik." dedi. 55 yıllık evlilik tecrübesini ve formülünü dinlemek istediğini ifade eden Göktaş, aileyi tebrik etti.

Ali Özkut ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, "55 yıllık evlilik hayatlarının saygı ve sevgi içerisinde geçtiğini" belirtti.

Saadet Özkut da Bakan Göktaş ile sohbeti sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Göktaş, konuşmasının ardından Özkut çiftinin kızı ve torunlarıyla sohbet etti.