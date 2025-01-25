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        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:19
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        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.K, yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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