Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 42 kişi için tören düzenlendi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Turan, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan duaların ardından 42 kişi kutsal topraklara uğurlandı.
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