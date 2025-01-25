Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Turan, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 42 kişi için tören düzenlendi.

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