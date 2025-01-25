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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:24
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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
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        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 42 kişi için tören düzenlendi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Turan, her bir Müslüman'ın kutsal toprakları görme isteği bulunduğunu belirtti.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan duaların ardından 42 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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