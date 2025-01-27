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        Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:53
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        Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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