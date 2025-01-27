Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.
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