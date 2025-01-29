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        Kırklareli Valisi Turan, okullarda incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, okullarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:44
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        Kırklareli Valisi Turan, okullarda incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, okullarda incelemede bulundu.

        Vali Turan, ilk olarak Istranca Mesleki Teknik Anadolu Lisesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Okul binasında incelemede bulunan Turan, yöneticilerin istek ve taleplerini dinledi.

        Turan, ardından Şehit Mutlucan Kılıç Spor Lisesini gezerek, okul yöneticilerinden brifing aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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