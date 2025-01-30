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        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:18
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        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, mülki idare amirleri ile kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

        Yangınlara karşı tedbirlerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade eden Turan, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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