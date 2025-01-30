Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı.
Vize'de 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında Namık Kemal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, okullardaki fiziki şartların iyileştirilmesi ve öğrenci motivasyonunu artıracak projeler görüşüldü.
Akdemir, toplantıda okul idarecilerinin görüş ve önerilerini dinledi.
- Yol yapım çalışması
Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.
Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi, Hisarlar 1. Sokak'ta parke taşı dizim işlemlerini yürütüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
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