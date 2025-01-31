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        Kırklareli'nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 21 yaşındaki genç girişimci Muhammet Mustafa Yastıkcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle laboratuvarında diş protezi üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:36
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        Kırklareli'nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 21 yaşındaki genç girişimci Muhammet Mustafa Yastıkcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle laboratuvarında diş protezi üretiyor.

        Yastıkcıoğlu, ortaokul döneminde sosyal medyada protez diş üretimi yapılan videodan etkilenerek meslek seçimini buna göre şekillendirdi.

        Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Bölümü'nden mezun olan Yastıkcıoğlu, diş protezi üretilen laboratuvarlarda çalıştı.

        Kısa sürede küçük bir laboratuvar kuran Yastıkcıoğlu, KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği Modeli'nden haberdar oldu.

        KOSGEB Kırklareli Müdürlüğüne başvuran Yastıkcıoğlu, aldığı yaklaşık 1 milyon 650 bin liralık destek sayesinde laboratuvarına sinterleme fırını, mikromotor ve 3D yazıcı gibi teçhizatlar kazandırarak diş protezi üretimini hızlandırdı.

        Yastıkcıoğlu, günlük 20 diş protezi üretim kapasitesine sahip laboratuvarında iki kişiyi istihdam ediyor.

        - "KOSGEB'in makine bakımından çok büyük yardımı oldu"

        Yastıkcıoğlu, AA muhabirine, çocukken hayal ettiği mesleğe sahip olabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra küçük bir laboratuvar kurduğunu ifade eden Yastıkcıoğlu, KOSGEB'in destek modellerine üretim kapasitesini arttırmak için başvurduğunu belirtti.

        KOSGEB'in iş geliştirme desteği modelinden faydalandığını anlatan Yastıkcıoğlu, "KOSGEB'in makine bakımından çok büyük yardımı oldu. İşimizi boyut atlatmamıza vesile oldu. KOSGEB'den ayrıca personel desteği aldım ve iki kişiye de istihdam sağlıyorum. İnşallah işimi geliştirip daha fazla istihdam sağlamak istiyorum." diye konuştu.

        Sabit, implant üstü ve geçici protez, şeffaf ve gece plağı gibi protezler yapabildiğini ifade eden Yastıkcıoğlu, laboratuvarını daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

        Kentte anlaşmalı olduğu doktorların taleplerine göre protez üretimi yaptığını anlatan Yastıkcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Hasta, anlaşmalı olduğumuz doktora gittiğinde doktor protez planlaması yapıyor. Hastaların dişlerinde kesme gibi işlemleri yapıp ölçü alarak bize aktarıyor. Bize ulaşan ölçünün içine alçı dökerek kendi çalışmamız için model üretiyoruz. Model üzerinden tasarım yapıp KOSGEB'den destek aldığımız makinede blok kazıtma ve sinterizasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yaklaşık 8 saat sürüyor. Tüm bunlardan sonra ince işçilik dediğimiz tesviye, cila ve makyaj gibi işlemler yapıyoruz.

        Ürettiğimiz protezi hastanın dişlerinin rengine uygun hale getirdikten sonra doktora gönderiyoruz. Doktor da hastaya gerekli tedaviyi uyguluyor. Bir diş kalıbının bize gelmesi ve son haliyle doktora ulaşması en fazla 4 gün sürüyor. Mesleğin zorlukları var tabii, bu işi yapabilmek için el yeteneğinin olması gerekiyor. Estetik için dişler çok önemli. Bu da daha çok hassas davranmamızı gerektiriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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