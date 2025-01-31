"Yılın Kareleri" oylamasına katıldılar
Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, Kırklareli KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Anadolu Ajansının
Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu, Kırklareli KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Anadolu Ajansının
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