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        Lüleburgaz'da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi

        Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:20
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        Lüleburgaz'da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi
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        Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.

        Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonunda toplanan esnaflar "Lüleburgaz'da soygun var" pankartı açıp, slogan attı.

        Esnaflardan İbrahim Özdemir, yaptığı konuşmada suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Su ücretlerine çok fazla zam yapıldığını ileri süren Özdemir, yapılan zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiklerini kaydetti.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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