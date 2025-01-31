Lüleburgaz'da su ve katı atık ücretlerine yapılan zam protesto edildi

Su ücretlerine çok fazla zam yapıldığını ileri süren Özdemir, yapılan zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiklerini kaydetti.

Esnaflardan İbrahim Özdemir, yaptığı konuşmada suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunu belirtti.

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