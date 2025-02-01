Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi
Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.
Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.
Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında oluşturulan heyet, öğrenci yurtları ile spor tesislerinde denetimde bulundu.
Heyet, yurt ve spor tesisleri görevlilerinden tedbirler kapsamında bilgi aldı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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