Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim programlarının görüşüldüğü toplantıda, iş ve iş yeri sağlığı ve güvenliği, devam ve devamsızlık, ortak sınav uygulamaları, bina onarımları ve hijyen tedbirleri görüşüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukları üniversitede öğrenim gören aileler için yürütülen program kapsamında başvuruların alınacağı belirtildi.

Okulların fiziki durumunu kontrol eden Yüce, Erdem ve okul idarecilerinden bilgi aldı.

Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile ilçedeki okulları ziyaret etti.

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