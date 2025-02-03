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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özefsun, mesajında, kentte 52 bin 227 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

        2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin yol göstericiliğinde başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Özefsun, geleceğe yön veren bir eğitim anlayışıyla, milli ve manevi değerlerle harmanlanmış, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim modeliyle öğrencileri en iyi şekilde yarınlara hazırladıklarını aktardı.

        Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Özefsun, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizin teminatı, ülkemizin aydınlık yarınlarıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akademik başarının yanı sıra kimlik, karakter, ahlak ve erdem sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizden beklentimiz, azim ve kararlılıkla öğrenmeye devam etmeleri, bilimin ışığında ilerlerken milli ve manevi değerleri de korumalarıdır. İkinci dönemin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarla dolu bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum."

        - Başkan Talay, itfaiyecilerle bir araya geldi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İtfaiye personeliyle bir araya gelen Talay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Talay, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan itfaiyecileri tebrik etti.

        Daha güçlü bir itfaiye ve daha güvenli bir Pınarhisar oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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