Kırklareli Valisi Turan'dan ziyaretler

Turan daha sonra Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne atanan Ahmet Ali Artun'a ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Turan, ilk olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

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