Kırklareli'nde asfalt plenti tesisi kurulacak

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş de 2025 yılında büyük ve önemli yatırımlara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti.

Tesisin yaklaşık 70 milyon lira maliyet ile kurulacağını anımsatan Kuşoğlu, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki arazi tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı konuşmada asfalt plenti tesisi kurulmasıyla sorumluluk alanındaki tüm köylere daha hızlı hizmet götürebileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.