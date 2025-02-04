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        Kırklareli'nde asfalt plenti tesisi kurulacak

        Kırklareli İl Genel Meclisince asfalt plenti tesisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:09
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        Kırklareli'nde asfalt plenti tesisi kurulacak
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        Kırklareli İl Genel Meclisince asfalt plenti tesisi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

        İl Genel Meclisi toplantı salonunda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı yatırım ve çalışma programında yer alan asfalt plentinin kurulması gündem maddesi görüşüldü.

        Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı konuşmada asfalt plenti tesisi kurulmasıyla sorumluluk alanındaki tüm köylere daha hızlı hizmet götürebileceklerini söyledi.

        Tesisin yaklaşık 70 milyon lira maliyet ile kurulacağını anımsatan Kuşoğlu, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki arazi tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

        Tesisi haziran ayında çalışır duruma getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kuşoğlu, hayırlı olmasını diledi.

        Meclis Başkanı Geriş de 2025 yılında büyük ve önemli yatırımlara imza atacaklarına inandıklarını kaydetti.

        Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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