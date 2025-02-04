Kırklareli'nde şehir içi toplu taşıma araç yaşında düzenlemeye gidildi

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik şartlar dolayısıyla yaşı dolan araçların yenilenme sürecinin yapılamadığını ifade eden Sevim, talebin değerlendirilerek 20'ye çıkarılmasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Ulaşım Hizmetleri Komisyonu raporunun okunmasının ardından Sevim, Meclis tarafından geçen yıl alınan karar gereği toplu taşıma araçlarının 2024 yılının son gününe kadar uzatıldığını hatırlattı.

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