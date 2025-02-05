Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde tohum satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde tohum satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tohum satışı yapan bayilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler denetimde tohumların kullanım süresi, saklama koşulları ve sertifika kontrollerini gerçekleştirdi.

        - Ülkü Ocakları Başkanı Özer'den ziyaret

        Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer, MHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Cihan Alkan'ı ziyaret etti.

        Alkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek il genel meclisi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Özer de il genel meclisi üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        - Başkan Özalp, incelemede bulundu

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, üstyapı çalışmalarını inceledi.

        Özalp, Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özalp, özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor taraftarında Beşiktaş heyecanı
        Kırklarelispor taraftarında Beşiktaş heyecanı
        Kırklareli'nde kanser hastalığına "marteniçka" ile dikkat çekildi
        Kırklareli'nde kanser hastalığına "marteniçka" ile dikkat çekildi
        Kırklareli'nde şehir içi toplu taşıma araç yaşında düzenlemeye gidildi
        Kırklareli'nde şehir içi toplu taşıma araç yaşında düzenlemeye gidildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde asfalt plenti tesisi kurulacak
        Kırklareli'nde asfalt plenti tesisi kurulacak
        Meme kanserini erken teşhisle yendi
        Meme kanserini erken teşhisle yendi