Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde tohum satışı yapan işletmeler denetlendi.
Lüleburgaz ilçesinde tohum satışı yapan işletmeler denetlendi.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tohum satışı yapan bayilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler denetimde tohumların kullanım süresi, saklama koşulları ve sertifika kontrollerini gerçekleştirdi.
- Ülkü Ocakları Başkanı Özer'den ziyaret
Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer, MHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Cihan Alkan'ı ziyaret etti.
Alkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek il genel meclisi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Özer de il genel meclisi üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
- Başkan Özalp, incelemede bulundu
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, üstyapı çalışmalarını inceledi.
Özalp, Gazi Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özalp, özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.
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