Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu

Ardından aile hekimleri ve sağlık personeli ile sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarı diledi.

Vali Turan, ilk olarak Karakaş Mahallesi Emine Tuncan Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.