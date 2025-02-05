Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 740 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden C.Y. ile E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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