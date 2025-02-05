Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Şüphelilerden C.Y. ile E.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 740 lira ele geçirildi.
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