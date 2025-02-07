Kırklareli'nde yol verme kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis

Lüleburgaz ilçesinin Hürriyet Caddesi'nde 17 Aralık 2023'te İlkay Çetinkaya ile Eşref A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Eşref A'nın otomobilinden aldığı silahla yaraladığı Çetinkaya, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Aralarında yaşanan arbede sonucu savunma amaçlı silahla ateş ettiğini iddia eden Eşref A, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Eşref A'nın "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ilgili hükümler gereği ceza verilmesi ve tutuklu halinin devamını talep etti.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Eşref A. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

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