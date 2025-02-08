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        Kırklareli'nde "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi

        Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:27
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        Kırklareli'nde "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi
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        Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "9/8'lik Türküler Konseri" düzenlendi.

        Kırklareli Sanatseverler Derneği korosunca Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde türküler seslendirildi.

        Koroya zaman zaman katılımcılarda eşlik etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

        Sanatseverler Derneği üyelerine teşekkür eden Bulut, bu tür etkinliklerle vatandaşların günlük yaşam stresinden uzaklaştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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