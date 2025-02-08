Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı

Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Turan, mahallelerde sürdürülen ve planlanan sosyal projelerin hızlandırılacağını sözlerine ekledi.

Mahalle Buluşmaları Programı önemsediğini ifade eden Turan, tüm mahallelerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

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