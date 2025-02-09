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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, TOKİ 1. Etap okul inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, TOKİ 1. Etap okul inşaatında incelemede bulundu.

        Okul binasını gezen Çanakcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

        Çanakcıoğlu, TOKİ projesi kapsamındaki okulun büyük oranda tamamlandığını belirtti.

        Okulu, gelecek yıl eğitim-öğretime açmayı hedeflediklerini ifade eden Çanakcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

        - Tarımsal üretimin planlanması toplantısı

        Kırklareli'nde çiftçilere tarımsal üretimin planlanması programı tanıtıldı.

        Dere köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması programı çalışmaları konusunda üreticiler bilgilendirildi.

        Toplantıda, yeni destekleme modelleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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