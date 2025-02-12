Kırklareli'nde askeri bando konser verdi

Talay, bando ekibine ve konsere katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı İhsan Talay, güzel bir konser izlediklerini, seslendirilen marşlar ile zaman zaman duygulandıklarını belirtti.

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