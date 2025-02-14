Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesinde "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesinde "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İlahiyat Fakültesi 3. Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, toplantıda, fakültenin mevcut durumu ve akademik hedefler hakkında bilgi verdi.

        Şengörür, konuşmasında, 2024-2025 akademik yılı bahar döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

        Kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin her geçen yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporları değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        "Vize'nin Şairleri Projesi" şiir ve müzik dinletisi yapıldı
        "Vize'nin Şairleri Projesi" şiir ve müzik dinletisi yapıldı
        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10'u hükümlü 31 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 10'u hükümlü 31 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına...
        Kırklareli'nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yapan 6 sanığa...
        Kırklareli'nde kripto para karşılığında uyuşturucu ticareti yapan 6 sanığa...