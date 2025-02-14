Aileleri tebrik eden Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Balaban, ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet etti.

Çocuklara oyuncak hediye eden Balaban, ailelerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Kaymakam Balaban, ilçede yaşayan Dönmez ile Ekinci ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.