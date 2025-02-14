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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Güçlü Aile Güçlü Toplum" sloganıyla ilan edilen "2025 Aile Yılı" dolayısıyla aile ziyaretlerinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:35
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Güçlü Aile Güçlü Toplum" sloganıyla ilan edilen "2025 Aile Yılı" dolayısıyla aile ziyaretlerinde bulunuyor.

        Kaymakam Balaban, ilçede yaşayan Dönmez ile Ekinci ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Çocuklara oyuncak hediye eden Balaban, ailelerin istek ve şikayetlerini dinledi.

        Balaban, ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet etti.

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

        Özalp, ziyaretlerde, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.

        Aileleri tebrik eden Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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