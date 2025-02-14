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        Kırklareli'nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

        Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:20
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        Kırklareli'nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı
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        Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

        Ali Ö. yönetimindeki 39 ADJ 752 plakalı motosiklet, Öztürk Bulvarı'nda park halinden yola çıkan 39 ES 956 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, motosikletli kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan cadde, polis ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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