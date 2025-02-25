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        Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Kocaelispor'a 3-1 yenilen Kırklarelispor'da teknik direktör Ahmet Duman, kupa serüvenlerinin sona erdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:42
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        Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Kocaelispor'a 3-1 yenilen Kırklarelispor'da teknik direktör Ahmet Duman, kupa serüvenlerinin sona erdiğini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Duman, Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir mücadele örneği sergilediklerini belirtti.

        Grupta Kocaelispor'un yanı sıra Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş ile karşılaştıklarını anımsatan Duman, "Kupa serüvenimiz burada bitti. Kocaelispor'u tebrik ediyorum, gayet iyi oynadılar ve kazandılar. Bundan sonra ligdeki maceramıza devam edeceğiz. Lige odaklanacağız. Dar bir kadromuz var. Çok fazla rotasyon yapamıyoruz. Bundan sonra ligde elimizden geleni yapıp başarılı olmaya çalışacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda kalan takımlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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