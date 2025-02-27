Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 11, polis ekipleri ise kent merkezinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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