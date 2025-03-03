Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlen iftar programında, gazilerle aynı sofrada orucunu açmanın huzurunu yaşadığını söyledi.
Her fırsatta gazilerle bir araya geldiğini ifade eden Turan, vatanı ve bayrağına canları pahasına sahip çıkan gazilere sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
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