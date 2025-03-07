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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:31
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi hizmet binası alanı içinde yer alan köy hizmetlerinden devredilen ek binaların bakım ve onarımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Geriş, konuşmasında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan İl Özel İdaresine hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini söyledi.

        Tadilat ve güçlendirme ile eski haline döndürülemeyeceğini ifade eden Geriş, bina hakkında çürük raporunun çıkarıldığını belirtti.

        Ek binaların bakım ve onarımlar ile kullanılabilir hale gelmesi gerektiğini anlatan Geriş, "Çürük raporu verilen hizmet binasının en kısa sürede tahliye edilmesi gerekiyor. O eski binaların da bakım ve onarımlarını yapılması lazım. Önümüzdeki günlerde de güzel bir hizmet binasının ilimize kazandırılması için kararı da biz alalım istiyorum." diye konuştu.

        Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

        Mart ayı toplantılarının dünkü birleşiminde görüşülen ve gündemde tutulması oylanan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. maddesine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2024 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporuna ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

        CHP Grup Başkanı Volkan Ertan ile AK Parti Grup Başkanı Hicret Şamil Karasu, faaliyet raporu hakkında olumlu oy kullanacaklarını belirtti.

        Gündem maddesi oy birliğince kabul edildi.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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        Galeri

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