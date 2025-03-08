Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan'da soydaşlarla iftarda buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan'da soydaşlarla iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan'da soydaşlarla iftar yaptı.
Vali Turan, Aytos da düzenlenen programda, soydaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, yüreklerinde Türkiye sevdası olan soydaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Türkiye Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile soydaşlar katıldı.
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